Ученые заглянули в глаз трилобита

Исследователям удалось обнаружить древнейший сохранившийся образец фасеточного глаза у окаменевшего трилобита возрастом более 500 миллионов лет.

Такую возможность им предоставил прекрасно сохранившийся экземпляр трилобита Schmidtiellus reetae, найденный в нижнекембрийских отложениях в Эстонии. Бригитта Шёнеманн (Brigitte Schoenemann) из Кельнского университета, Хелье Пярнасте (Helje Pärnaste) из Таллиннского технологического университета и Юн Кларксон (Euan N. K. Clarkson) из Эдинбургского университета обнаружили в правом глазу трилобита окаменевшие структуры, соответствующие строению сложных глаз современных членистоногих. Такие глаза, называемые также фасеточными, состоят из множества отдельных элементов – омматидиев, имеющих вид узкого конуса, основание которого лежит на внешней поверхности глаза. У современных стрекоз число омматидиев в одном глазу достигает 28 тысяч.

Авторы работы отмечают и отличие древнейших омматидиев от тех, что имеются у современных насекомых и паукообразных. Видимо, омматидии трилобита были лишены преломляющего аппарата, который у нынешних насекомых находится в верхней части каждого омматидия и состоит из двух линз: двояковыпуклой и конусообразной. Ученые также отмечают, что всего лишь через несколько миллионов лет после Schmidtiellus reetae другие виды трилобитов из того же региона уже имели более совершенные фасеточные глаза.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.