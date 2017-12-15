ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,75%, говорится в сообщении регулятора.

Ранее в течение года ключевую ставку снижали шесть раз: в апреле — на 0,5 п.п., в марте — 0,25 п.п., в июне — 0,25 п.п., в сентябре — 0,5 п.п., в октябре — 0,25 п.п.

Ранее снижение ключевой ставки анонсировал глава Сбербанка Герман Греф — он счел это разумным шагом в условиях замедления инфляции.

В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен снижать ключевую ставку постепенно, чтобы не создавать давления на экономический рост.