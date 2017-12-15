Мемория. Андрей Разбаш

15 декабря 1952 года родился Андрей Разбаш, телеведущий, продюсер, соучредитель телекомпании ВИД.

Личное дело

Андрей Леонидович Разбаш (1952—2006) родился в поселке Усть-Ка́ра Архангельской области. «На Севере, — рассказывал Разбаш, — я провел всего-то два с половиной года. К рождению младшего братца мы уже жили в Марьине. Это была подмосковная деревня, где происходили страшные драки, народ резал друг друга, кидался камнями. Самое страшное — деревня рядом с большим городом. Страшнее, чем глубинка, — тут не действуют ни деревенские законы, ни городские. Так и в Марьине был полнейший беспредел».

После школы поступил в Московский авиационный институт, который окончил в 1977 году со специальностью радиоинженера. После этого отслужил офицером в ракетно-космических войсках, занимался разработкой аппаратуры специального назначения в ЦКБ «Алмаз» (ныне НПО «Алмаз»).

В 1980 году, отслужив офицером на наземном измерительном пункте в космических войсках, «решил поработать на плавучем измерительном комплексе. Мой товарищ сообщил, что ТВ набирает людей для освещения Олимпиады-80 и резко расширяет свой штат. В это время меня уже приняли на работу в Систему плавучих центров управления космическими аппаратами. В Советском Союзе было несколько кораблей, которые официально принадлежали Академии наук, а на самом деле работали на военный космос. До заплыва оставалось три месяца, и я подумал: "Дай-ка хоть посмотрю, что такое ТВ". Пошел в отдел кадров и уже через два дня работал монтажером в аппаратной видеомонтажа».

В «Останкино» Разбаш также освоил профессии оператора, звукорежиссера, редактора и режиссера.

В 1983 году пришел в детскую редакцию Центрального телевидения, был режиссером на нескольких выпусках программы «До 16 и старше...». Затем ушел в молодежную редакцию ЦТ, где режиссировал программу «Мир и молодежь». Параллельно окончил режиссерские курсы Гостелерадио СССР.

После выхода в октябре 1987 года программы «Взгляд» стал работать в ее команде.

Рассказывал: «Пиком своей карьеры я считаю должность начинающего режиссера "Взгляда" в 1987 году. Это была вершина и энергетически, и профессионально — в смысле влияния на окружающий мир».

В 1991 году стал одним из учредителей и членом совета директоров телекомпании ВИД, в 1992 году — ее генеральным директором, в 1995 году — генеральным продюсером компании.

В 1993—1995 годах был зампредседателя государственной телерадиокомпании «Останкино». Рассказывал, что по примеру Генри Форда «даже не переехал на административный десятый этаж», потому что «не мог оторваться от производственного процесса». В этой должности отвечал за художественное вещание Первого канала: кинопоказы, развлекательные и спортивные программы.

После ликвидации «Останкино» в 1995 году стал генеральным продюсером ВИДа. Компания делала передачи для ОРТ (Первый канал).

Разбаш позднее говорил, что был рад закрытию «Останкино», «ведь ликвидировали компанию, замешенную на советских дрожжах, которая буквально насиловала зрителей в прайм-тайм балалайками и прочей дребеденью. Скажу больше, я был одним из тех, кто преобразовал государственную телерадиокомпанию в акционерное общество».

В 1995—1999 годах был ведущим популярной программы-интервью «Час пик». В 1998 году стал продюсером программ на РТР «Доброе утро, Россия», «"Голубой огонек" на Шаболовке», «Первая студия». Также был ведущим аналитической программы «Первая студия».

В 2001 году организовал собственную телекомпанию «Крылья-медиа», стал ее художественным руководителем и главным редактором.

В 2005 году был назначен креативным продюсером телеканала Минобороны РФ «Звезда».

Андрей Разбаш скончался от сердечного приступа 23 июля 2006 года в возрасте 53 лет.

Чем знаменит

Андрей Разбаш Фото Сергей Абраменкова

Яркий телеведущий и один из главных телепродюсеров середины 1990-х — начала 2000-х годов, соучредитель телекомпании ВИД. Являлся автором, режиссером и продюсером более 50 телепроектов, в числе которых «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Звездный час», «Серебряный шар» с Виталием Вульфом, «Тема», «Телескоп», «Как это было».

Вел такие программы как «Час пик», «Авто-шоу», «Человек недели», «Крылья».

В 2005 году ушел из кадра, став продюсером телеканала «Звезда».

О чем надо знать

Андрей Разбаш был несколько раз женат, у него остались пятеро детей — четыре сына (Илья, Александр, Андрей и Иван) и дочь (Ксения).

Первой супругой продюсера была Татьяна Борзова, бывший пресс-секретарь Михаила Касьянова.

Затем последовал гражданский брак с коллегой по «Останкино» Татьяной Ивановой

В 1998 году Разбаш женился на вдове Владислава Листьева Альбине Назимовой.

После смерти Листьева в марте 1995 года СМИ называли в числе подозреваемых вдову ведущего и Разбаша, с которым Альбина Листьева в том же году стала встречаться. И Разбаш, и Альбина эти обвинения отрицали.

Последний год жизни режиссер прожил с продюсером телеканала НТВ Оксаной Мишоновой.

Последним проектом, где Разбаш появлялся в кадре, была программа «Прости!», несколько выпусков которой вышли в 2005 году. Передача была навеяна потерей матери и бывшей гражданской жены Татьяны Ивановой, которая погибла от тромбоэмболии в 2003 году.

К этому времени Разбаш увлекся социально-просветительскими проектами, которые показывали невысокие рейтинги: помимо «Прости!» закрылась и его программа «Крылья», посвященная авиации, и передача о новейших технологиях «Большой взрыв». Все это подготовило почву для перехода продюсера на канал «Звезда».

Прямая речь

О семье, в которой вырос («Российская газета», апрель 2005): «Мой дед Наум Разбаш был заместителем главного редактора очень влиятельной по тем временам газеты "Гудок". Перед войной его, как и многих евреев, представителей интеллигенции, фактически выслали из Москвы — перевели на Север на должность главного редактора газеты "Советский Уэлен". Там рос мой отец, прикипев к Северу, провел там все войну - в качестве радиста. Мама, деревенская девчонка с "чистой анкетой", спортсменка, отличница, работавшая во время войны на заводе "Манометр", приехала в этот далекий край начальником Первого отдела, который отвечал за шифровки, ведь в то время все данные, связанные с Севером, шифровались, даже прогноз погоды. И в итоге родители встретились, и родился я».

О редких случаях импульсивности (интервью «Вся моя карьера направлена на то, чтобы приносить удовольствие себе любимому»):

— Расскажу один случай. Он произошел, когда наши попытки с Сашей Любимовым запустить новые проекты помимо «Взгляда» натолкнулись на чрезмерное сопротивление Гостелерадио. В большом зале, за длинным столом, в кабинете, в котором у Эрнста до сих пор проходят летучки, шло заседание коллегии. Взяв слово, после первой фразы я вынул из кармана пистолет.

— Настоящий?

— Настоящий, но газовый. При виде внушительной игрушки одна из женщин нервно всхлипнула. Все были в шоке. Вертя в руках пистолет и играя для убедительности патронташем, я сказал: «Дорогие товарищи... За окном 1992 год, происходит слом старого и строительство нового. А вы продолжаете жить так, как будто ничего не происходит. Я ношу этот пистолет не потому, что кого-то хочу замочить, как потом выяснилось, в сортире, я просто как могу обороняю свою жизнь и жизнь своих детей. Всякий раз, когда эта штука оттягивает мне карман и холодит бедро, я вспоминаю о сложном времени, в котором мы живем». Тогда я был понят. Но мне еще долгое время участники совещания припоминали: «Как-то ты уж очень экстремально себя вел». Никто не ожидал тогда, что интеллигентный Разбаш, человек, которого окружающие воспринимали как очень выдержанного, способен на такое. А я делал это абсолютно холодно, расчетливо, пытаясь произвести впечатление и тем самым привлечь внимание к проблеме.

О трансформации «Взгляда» («Эхо Москвы», июль 2001): «С точки зрения многих зрителей, последняя реинкарнация "Взгляда" — не энергичная, скучноватая и абстрактно оперирующая понятиями "добро" и "зло". Многие так говорили. Для внимательного зрителя сюжеты, истории, которые делала программа "Взгляд", привели к созданию "Жди меня". В этом наша логика. Не ваша, зрительская. До зрителя нам очень большое дело есть, но мы подходили к этому проекту как к проекту системообразующему, который создает определенную журналистскую телевизионную школу, отношение к людям как к индивидуумам… "Жди меня" — это люди, которых никто не знал, истории которых были неизвестны, но проект уже нашел 2000 человек. Мы с самого начала планировали, и сейчас практически создали национальную систему взаимного поиска».

О трансформации тех, кто делал «Взгляд» («Российская газета», апрель 2005): «Тогда был детский сад — дети шалили по поводу политики, по поводу культуры, искусства. А затем дети выросли и стали делать, к примеру, талантливые фильмы — "Турецкий гамбит", "Конец империи", стали зарабатывать деньги, и почти все расстались с иллюзией о том, что свобода — ценность абсолютная. В каждый конкретный период она относительна и имеет цену. Цена свободы после распада СССР — драматическое обесценивание всего, в том числе интеллектуальных и человеческих ресурсов. Мы заплатили за свободу появлением огромного количества нищих, развалом Вооруженных сил, ускорением отставания от высокотехнологичного мира».

5 фактов об Андрее Разбаше

В детстве мечтал стать летчиком. На вопрос журналиста, что же помешало стать профессиональным пилотом, ответил: «Не что, а кто, — Вовка Семенов. Когда я учился во втором классе, он попал мне снежком в правый глаз. К десятому классу я видел по тестовой врачебной таблице только вторую строчку сверху. Я стал пытаться сам восстанавливать себе зрение. Тренировками довел правый глаз почти до единицы. После окончания МАИ [и службы в армии], в 26 лет, я решил вернуться к детской мечте — пошел в аэроклуб. Но там мне дали от ворот поворот: "Мы уже мастеров и перворазрядников выгоняем в этом возрасте, а тебя только принимать!.."». Став известным продюсером, воплотил в жизнь свою мечту о полетах. По словам его третьей жены Альбины, он «летал на всем, что летает, — на дельтапланах, на разных самолетах».

В 1987 году вместе с Леонидом Парфеновым снял документальный фильм «Дети XX съезда» о поколении шестидесятников.

В 1989 году познакомился с музыкантами группы «Агата Кристи» и снял для них клипы на песни: «Наша правда» и «Вива, Кальман!».

В 1994 году купил трехкомнатную квартиру на улице Спиридоновка, рядом с Патриаршими прудами. Рассказывал: «Собственно, еще в СССР, когда у меня появился третий ребенок, квартиру мне дало государство. А эта — первая, которую я купил сам. Тут рядом я провел детство — учился в 20-й школе на Вспольном [сейчас школа №1239]. Напротив жила бабушка, и я у нее жил, когда учился в третьем-четвертом классах… В поисках жилья я отсмотрел, наверное, десятка полтора квартир. А когда сюда пришел… я вошел и понял: мое».

У ведущего были два автомобиля марки Jaguar: Jaguar Daimler, подаренный супругой Альбиной, и раритетный Jaguar Mark II 1960-х годов, на котором он почти не ездил.

Материалы об Андрее Разбаше:

Биография в Википедии

Статья на 24СМИ

Биография на портале «Чтобы помнили»

Справка РИА Новости

Интервью Разбаша на Peoples.ru