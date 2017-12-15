Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 декабря 2017, пятница, 09:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

ФИФА получила от WADA новые данные о допинг-пробах российских футболистах
Медкарта с 2018 года станет доступна для россиян в электронном виде
Путин не воспользовался «прогибом» спикера Хабаровской краевой думы Сергея Луговского
Порт Ванино глазами докера
Жители поселка в пригороде Тюмени пишут письма Путину с просьбами о новой школе
День Распродаж в Гудвине!
Обстановка на дорогах Тюменской области остается напряженной
Самолет в Таиланд вернулся в Толмачёво из-за кровотечения у пассажира
#Общество
#Общество
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
15 декабря 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Андрей Разбаш

Андрей Разбаш
Андрей Разбаш
chtoby-pomnili.net

15 декабря 1952 года родился Андрей Разбаш, телеведущий, продюсер, соучредитель телекомпании ВИД.

 

Личное дело

Андрей Леонидович Разбаш (1952—2006) родился в поселке Усть-Ка́ра Архангельской области. «На Севере, — рассказывал Разбаш, — я провел всего-то два с половиной года. К рождению младшего братца мы уже жили в Марьине. Это была подмосковная деревня, где происходили страшные драки, народ резал друг друга, кидался камнями. Самое страшное — деревня рядом с большим городом. Страшнее, чем глубинка, — тут не действуют ни деревенские законы, ни городские. Так и в Марьине был полнейший беспредел».

После школы поступил в Московский авиационный институт, который окончил в 1977 году со специальностью радиоинженера. После этого отслужил офицером в ракетно-космических войсках, занимался разработкой аппаратуры специального назначения в ЦКБ «Алмаз» (ныне НПО «Алмаз»).

В 1980 году, отслужив офицером на наземном измерительном пункте в космических войсках, «решил поработать на плавучем измерительном комплексе. Мой товарищ сообщил, что ТВ набирает людей для освещения Олимпиады-80 и резко расширяет свой штат. В это время меня уже приняли на работу в Систему плавучих центров управления космическими аппаратами. В Советском Союзе было несколько кораблей, которые официально принадлежали Академии наук, а на самом деле работали на военный космос. До заплыва оставалось три месяца, и я подумал: "Дай-ка хоть посмотрю, что такое ТВ". Пошел в отдел кадров и уже через два дня работал монтажером в аппаратной видеомонтажа».

В «Останкино» Разбаш также освоил профессии оператора, звукорежиссера, редактора и режиссера.

В 1983 году пришел в детскую редакцию Центрального телевидения, был режиссером на нескольких выпусках программы «До 16 и старше...». Затем ушел в молодежную редакцию ЦТ, где режиссировал программу «Мир и молодежь». Параллельно окончил режиссерские курсы Гостелерадио СССР.

После выхода в октябре 1987 года программы «Взгляд» стал работать в ее команде.

Рассказывал: «Пиком своей карьеры я считаю должность начинающего режиссера "Взгляда" в 1987 году. Это была вершина и энергетически, и профессионально — в смысле влияния на окружающий мир».

В 1991 году стал одним из учредителей и членом совета директоров телекомпании ВИД, в 1992 году — ее генеральным директором, в 1995 году — генеральным продюсером компании.

В 1993—1995 годах был зампредседателя государственной телерадиокомпании «Останкино». Рассказывал, что по примеру Генри Форда «даже не переехал на административный десятый этаж», потому что «не мог оторваться от производственного процесса». В этой должности отвечал за художественное вещание Первого канала: кинопоказы, развлекательные и спортивные программы.

После ликвидации «Останкино» в 1995 году стал генеральным продюсером ВИДа. Компания делала передачи для ОРТ (Первый канал).

Разбаш позднее говорил, что был рад закрытию «Останкино», «ведь ликвидировали компанию, замешенную на советских дрожжах, которая буквально насиловала зрителей в прайм-тайм балалайками и прочей дребеденью. Скажу больше, я был одним из тех, кто преобразовал государственную телерадиокомпанию в акционерное общество».

В 1995—1999 годах был ведущим популярной программы-интервью «Час пик». В 1998 году стал продюсером программ на РТР «Доброе утро, Россия», «"Голубой огонек" на Шаболовке», «Первая студия». Также был ведущим аналитической программы «Первая студия».

В 2001 году организовал собственную телекомпанию «Крылья-медиа», стал ее художественным руководителем и главным редактором.

В 2005 году был назначен креативным продюсером телеканала Минобороны РФ «Звезда».

Андрей Разбаш скончался от сердечного приступа 23 июля 2006 года в возрасте 53 лет.

 

Чем знаменит

 
Андрей Разбаш
Фото Сергей Абраменкова

Яркий телеведущий и один из главных телепродюсеров середины 1990-х — начала 2000-х годов, соучредитель телекомпании ВИД. Являлся автором, режиссером и продюсером более 50 телепроектов, в числе которых «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Звездный час», «Серебряный шар» с Виталием Вульфом, «Тема», «Телескоп», «Как это было».

Вел такие программы как «Час пик», «Авто-шоу», «Человек недели», «Крылья».

В 2005 году ушел из кадра, став продюсером телеканала «Звезда».

 

О чем надо знать

Андрей Разбаш был несколько раз женат, у него остались пятеро детей — четыре сына (Илья, Александр, Андрей и Иван) и дочь (Ксения).

Первой супругой продюсера была Татьяна Борзова, бывший пресс-секретарь Михаила Касьянова.

Затем последовал гражданский брак с коллегой по «Останкино» Татьяной Ивановой

В 1998 году Разбаш женился на вдове Владислава Листьева Альбине Назимовой.

После смерти Листьева в марте 1995 года СМИ называли в числе подозреваемых вдову ведущего и Разбаша, с которым Альбина Листьева в том же году стала встречаться. И Разбаш, и Альбина эти обвинения отрицали.

Последний год жизни режиссер прожил с продюсером телеканала НТВ Оксаной Мишоновой.

Последним проектом, где Разбаш появлялся в кадре, была программа «Прости!», несколько выпусков которой вышли в 2005 году. Передача была навеяна потерей матери и бывшей гражданской жены Татьяны Ивановой, которая погибла от тромбоэмболии в 2003 году.

К этому времени Разбаш увлекся социально-просветительскими проектами, которые показывали невысокие рейтинги: помимо «Прости!» закрылась и его программа «Крылья», посвященная авиации, и передача о новейших технологиях «Большой взрыв». Все это подготовило почву для перехода продюсера на канал «Звезда».

 

Прямая речь

О семье, в которой вырос («Российская газета», апрель 2005): «Мой дед Наум Разбаш был заместителем главного редактора очень влиятельной по тем временам газеты "Гудок". Перед войной его, как и многих евреев, представителей интеллигенции, фактически выслали из Москвы — перевели на Север на должность главного редактора газеты "Советский Уэлен". Там рос мой отец, прикипев к Северу, провел там все войну - в качестве радиста. Мама, деревенская девчонка с "чистой анкетой", спортсменка, отличница, работавшая во время войны на заводе "Манометр", приехала в этот далекий край начальником Первого отдела, который отвечал за шифровки, ведь в то время все данные, связанные с Севером, шифровались, даже прогноз погоды. И в итоге родители встретились, и родился я».

О редких случаях импульсивности (интервью «Вся моя карьера направлена на то, чтобы приносить удовольствие себе любимому»):

— Расскажу один случай. Он произошел, когда наши попытки с Сашей Любимовым запустить новые проекты помимо «Взгляда» натолкнулись на чрезмерное сопротивление Гостелерадио. В большом зале, за длинным столом, в кабинете, в котором у Эрнста до сих пор проходят летучки, шло заседание коллегии. Взяв слово, после первой фразы я вынул из кармана пистолет.

— Настоящий?

— Настоящий, но газовый. При виде внушительной игрушки одна из женщин нервно всхлипнула. Все были в шоке. Вертя в руках пистолет и играя для убедительности патронташем, я сказал: «Дорогие товарищи... За окном 1992 год, происходит слом старого и строительство нового. А вы продолжаете жить так, как будто ничего не происходит. Я ношу этот пистолет не потому, что кого-то хочу замочить, как потом выяснилось, в сортире, я просто как могу обороняю свою жизнь и жизнь своих детей. Всякий раз, когда эта штука оттягивает мне карман и холодит бедро, я вспоминаю о сложном времени, в котором мы живем». Тогда я был понят. Но мне еще долгое время участники совещания припоминали: «Как-то ты уж очень экстремально себя вел». Никто не ожидал тогда, что интеллигентный Разбаш, человек, которого окружающие воспринимали как очень выдержанного, способен на такое. А я делал это абсолютно холодно, расчетливо, пытаясь произвести впечатление и тем самым привлечь внимание к проблеме.

О трансформации «Взгляда» («Эхо Москвы», июль 2001): «С точки зрения многих зрителей, последняя реинкарнация "Взгляда" — не энергичная, скучноватая и абстрактно оперирующая понятиями "добро" и "зло". Многие так говорили. Для внимательного зрителя сюжеты, истории, которые делала программа "Взгляд", привели к созданию "Жди меня". В этом наша логика. Не ваша, зрительская. До зрителя нам очень большое дело есть, но мы подходили к этому проекту как к проекту системообразующему, который создает определенную журналистскую телевизионную школу, отношение к людям как к индивидуумам… "Жди меня" — это люди, которых никто не знал, истории которых были неизвестны, но проект уже нашел 2000 человек. Мы с самого начала планировали, и сейчас практически создали национальную систему взаимного поиска».

О трансформации тех, кто делал «Взгляд» («Российская газета», апрель 2005): «Тогда был детский сад — дети шалили по поводу политики, по поводу культуры, искусства. А затем дети выросли и стали делать, к примеру, талантливые фильмы — "Турецкий гамбит", "Конец империи", стали зарабатывать деньги, и почти все расстались с иллюзией о том, что свобода — ценность абсолютная. В каждый конкретный период она относительна и имеет цену. Цена свободы после распада СССР — драматическое обесценивание всего, в том числе интеллектуальных и человеческих ресурсов. Мы заплатили за свободу появлением огромного количества нищих, развалом Вооруженных сил, ускорением отставания от высокотехнологичного мира».

 

5 фактов об Андрее Разбаше

  • В детстве мечтал стать летчиком. На вопрос журналиста, что же помешало стать профессиональным пилотом, ответил: «Не что, а кто, — Вовка Семенов. Когда я учился во втором классе, он попал мне снежком в правый глаз. К десятому классу я видел по тестовой врачебной таблице только вторую строчку сверху. Я стал пытаться сам восстанавливать себе зрение. Тренировками довел правый глаз почти до единицы. После окончания МАИ [и службы в армии], в 26 лет, я решил вернуться к детской мечте — пошел в аэроклуб. Но там мне дали от ворот поворот: "Мы уже мастеров и перворазрядников выгоняем в этом возрасте, а тебя только принимать!.."». Став известным продюсером, воплотил в жизнь свою мечту о полетах. По словам его третьей жены Альбины, он «летал на всем, что летает, — на дельтапланах, на разных самолетах».
  • В 1987 году вместе с Леонидом Парфеновым снял документальный фильм «Дети XX съезда» о поколении шестидесятников.
  • В 1989 году познакомился с музыкантами группы «Агата Кристи» и снял для них клипы на песни: «Наша правда» и «Вива, Кальман!».
  • В 1994 году купил трехкомнатную квартиру на улице Спиридоновка, рядом с Патриаршими прудами. Рассказывал: «Собственно, еще в СССР, когда у меня появился третий ребенок, квартиру мне дало государство. А эта — первая, которую я купил сам. Тут рядом я провел детство — учился в 20-й школе на Вспольном [сейчас школа №1239]. Напротив жила бабушка, и я у нее жил, когда учился в третьем-четвертом классах… В поисках жилья я отсмотрел, наверное, десятка полтора квартир. А когда сюда пришел… я вошел и понял: мое».
  • У ведущего были два автомобиля марки Jaguar: Jaguar Daimler, подаренный супругой Альбиной, и раритетный Jaguar Mark II 1960-х годов, на котором он почти не ездил.

 

Материалы об Андрее Разбаше:

Биография в Википедии

Статья на 24СМИ

Биография на портале «Чтобы помнили»

Справка РИА Новости

Интервью Разбаша на Peoples.ru

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Светофор, флаги ЕС и России
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Офис WADA
WADA ответило на обвинения Путина в запугивании
Аркадий Дворкович и Дмитрий Медведев
СМИ рассказали об отказе Медведева уволить главу Росавиации
Судья. Судейский молоток
Суд арестовал замглавы Росимущества по подозрению в хищении‍
Владимир Путин и Дональд Трамп
Путин обсудил с Трампом Северную Корею
Архив новостей

Самое читаемое

Григорий Родченков
Родченков назвал имена заказчиков допинг-программы в России
Глава МОК Томас Бах.
Глава МОК оценил решение по сборной России на ОИ-2018
Константин Козловский
Хакер из Екатеринбурга заявил о взломе Демпартии США по заказу ФСБ
Заправленный «Союз-СТ» перед стартом
НАСА прекратило переговоры о закупке мест на «Союзах»
Ксения Собчак в эфире Первого канала
Собчак рассказала на Первом канале о фабрикации дел Навального
09:32 Задержан отец подозреваемых в организации теракта в Петербурге
09:25 Вонь в Москве дошла до Собянина
09:13 ЦБ отозвал лицензию у банка «Солидарность» из второй сотни
09:10 WADA ответило на обвинения Путина в запугивании
08:52 Суд арестовал замглавы Росимущества по подозрению в хищении‍

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Разбаш
Андрей Разбаш
15 декабря 1952 года родился Андрей Разбаш, телеведущий, продюсер, соучредитель телекомпании ВИД.
08:36 Путин обсудил с Трампом Северную Корею
08:19 Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
08:00 СМИ рассказали об отказе Медведева уволить главу Росавиации
14.12 23:20 В Москве пройдет обсуждение книги Павла Уварова о Франции XVI в.
14.12 22:53 Минобороны РФ изложило свою версию «перехвата» Су-25 над Сирией
14.12 22:43 Россияне обыграли шведов на домашнем этапе Еврохоккейтура
14.12 21:35 «Современник» отложил спектакль из-за госпитализации Гафта
14.12 21:26 Захарова назвала ответственных за гибель людей в Донбассе
14.12 21:16 CNN сообщил о перехвате российских истребителей над Сирией
14.12 21:07 Четверо детей погибли при столкновении автобуса с поездом во Франции
14.12 20:04 Россельхознадзор запретил ввоз чая из Шри-Ланки из-за вредного жука
14.12 19:52 Apple начала продажи самого дорогого компьютера
14.12 19:30 Минтранс попросил Медведева уволить главу Росавиации
14.12 19:17 Дисквалифицированный лыжник Легков вошел в Putin Team
14.12 19:13 Биатлонистка из РФ выиграла спринтерскую гонку для Словакии
14.12 18:47 ЦИК насчитал 13-15 желающих баллотироваться в президенты
14.12 18:35 В московском воздухе зафиксировали тройное превышение сероводорода
14.12 18:19 КНДР пообещала США жесткие контрмеры за морскую блокаду
14.12 18:18 ЕЦБ и Банк Англии не стали менять ключевые ставки
14.12 18:12 Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за «нежелательные» ссылки
14.12 17:44 WADA объявило о новом расследовании в отношении россиян
14.12 17:33 Прокурор напомнил Яшину о последствиях несанкционированной акции
14.12 17:25 Роскомнадзор пообещал постараться избежать блокировки YouTube
14.12 17:04 СКР открестился от дела в отношении Родченкова 2011 года
14.12 17:00 Сбербанк посулил акционерам триллион рублей дивидендов
14.12 16:48 Disney покупает кинокомпанию Twentieth Century Fox
14.12 16:27 Саакашвили отреагировал на критику Путина
14.12 16:17 Госдума отказалась сокращать новогодние каникулы
14.12 15:58 Тараканы меняют аллюр в зависимости от скорости движения
14.12 15:58 Греф признал наличие двух преемников
14.12 15:40 В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов
14.12 15:39 Суд в Бельгии закрыл дело об экстрадиции Пучдемона
14.12 15:37 Путин высказался о проблеме абортов
14.12 15:23 Сатурн обзавелся кольцами сравнительно недавно
14.12 15:16 Суд приговорил вербовщика террористов в Петербурге
14.12 15:15 Путин ответил Собчак на вопрос о страхе перед оппозицией
14.12 15:13 Рособрнадзор нашел нарушения на сайтах 95% вузов
14.12 15:03 Президент России назвал способ победить мировой терроризм
14.12 15:00 Британский суд признал WikiLeaks средством массовой информации
14.12 14:51 Парламент Британии получил право наложить вето на решение о Brexit
14.12 14:41 Путин обвинил Польшу в провокации конфликта из-за крушения самолета Качиньского
14.12 14:39 Путин отказался отвечать на вопрос о новом составе правительства
14.12 14:34 Путин назвал Китай основным стратегическим партнером
14.12 14:33 Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за «Открытой России»
14.12 14:26 Президент РФ назвал ЕАЭС выгодным для всех участников
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.