Власти предложили схему отказа от долевого строительства

Минстрой, Банк России и Агентство ипотечного жилищного кредитования согласовали план отказа от долевого строительства. В документе, с которым ознакомились «Ведомости», предлагается с 1 июля 2019 года запретить застройщикам принимать деньги граждан за не построенные квартиры.

Средства за будущую квартиру покупатели будут вносить на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.

Согласно предложенной схеме, застройщик, как и сейчас, сможет продавать еще не построенные квартиры после получения разрешения на строительство. Покупатель заключит договор об участии в долевом строительстве.

При этом вводится третья сторона договора — уполномоченный банк. Все средства от покупателя будут поступать на эскроу-счет в этом банке до завершения строительства. Застройщик их до этого времени не получит. Процентов на эти деньги начисляться не будет. Если застройщик нарушит условия, покупатель сможет забрать деньги со счета. Если банк прогорит, государство выплатит возмещение до 10 млн рублей.