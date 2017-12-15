Дума отказалась ограничить доступ к сведениям о закупках госкомпаний

Госдума отклонила поправку к закону об отдельных видах госзакупок («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), которая позволила бы правительству определять случаи, когда госкомпании могут не раскрывать данные о своих приобретениях, сообщает «Интерфакс».

Поправка была исключена из правительственного законопроекта о регламентации раскрытия информации по указанному федеральному закону. Законопроект был принят сегодня во втором чтении.

Исключенная поправка касалась случаев, когда закупки не составляют гостайну и подлежат публикации в Единой информационной системе госзакупок.

Правительство хотело иметь право определять, когда компании могут не публиковать информацию о поставщике.