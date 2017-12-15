Программу безопасности на дорогах увеличили на 2 млрд рублей

Правительство РФ увеличило почти на 2 млрд рублей расходы на федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Общий объем финансирования программы с учетом добавленных денег составил около 34,4 млрд рублей, из которых 13 млрд будет выделено из федерального бюджета, 19 млрд профинансируют регионы, 2,4 млрд поступит из внебюджетных источников.

Главная заявленная цель программы — сокращение смертности на дорогах.