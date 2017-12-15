Дипломатов из США не пустят наблюдать за российскими выборами

Россия не допустит на президентские выборы 2018 года наблюдателей от посольства и консульств США. Об этом ТАСС сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на такой шаг Москва пошла из-за аналогичного запрета в США российским дипломатам наблюдать за президентскими выборами в 2016 году.

При этом, по словам Рябкова, американцы могут войти в состав международных наблюдательных миссий.

«Что касается граждан США в составе международных наблюдательных миссий, то я лично особых проблем с этим не вижу. Это все будет решаться на общих основаниях в процессе отработки темы международного наблюдения за выборами», — отметил дипломат.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США вмешиваются в российские выборы.

«И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных», — объявил министр.