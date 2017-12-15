МИД Украины опроверг ведение переговоров об экстрадиции Саакашвили

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что его ведомство не ведет переговоры об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию, сообщает «Интерфакс».

Боднар отметил: «МИД не ведет точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было».

На Украине Саакашвили подозревают в содействии членам преступной группировки, в которую входят бывший президент Украины Виктор Янукович и близкий к нему бизнесмен Сергей Курченко. При этом Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о круглосуточном домашнем аресте Саакашвили — несмотря на то, что задержать не являвшегося на допросы по повесткам политика ранее удалось только со второй попытки (при первой его отбили у полицейских сторонники, преградив путь служебному микроавтобусу и силой распахнув дверь).

В Грузии Саакашвили является фигурантом уголовных дел по четырем статьям, в том числе о разгоне митинга в Тбилиси в 2007 году и разгроме телекомпании «Имеди».