Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем твиттере, что в ходе последнего саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России.

Туск указывает: «ЕС объединил свои усилия по продлению экономических санкций в отношении России». Подробностей европейский чиновник не привел.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 декабря 2017 г.

Срок действующих санкций ЕС в отношении России истекает в конце января 2018 года. Ранее источники сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о продлении антироссийских санкций.

Напомним, европейские санкции направлены против российского оборонного, энергетического и финансового секторов экономики и ограничивают доступ компаний из данных сфер к европейским рынкам.