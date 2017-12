Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем твиттере, что в ходе последнего саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России.

Туск указывает: «ЕС объединил свои усилия по продлению экономических санкций в отношении России». Подробностей европейский чиновник не привел.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia.