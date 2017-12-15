Министерство образования отказалось вводить 12-й класс в школах

Министерство образования и науки РФ не планирует вводить в школах 12-й класс, как это предлагают в Госдуме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минобрнауки Ольге Васильевой. В своем письме он просил ввести в школах 12-й класс обучения, а также продлить на месяц летние каникулы.

В пресс-службе министерства пояснили, что согласно действующим стандартам, в начальной школе дети учатся четыре года, в основном звене — еще пять, плюс два года на уровне среднего общего образования. Итого 11 лет.

В советской школе срок обучения составлял 10 лет, напомнили в министерстве.

«Продление же сроков летних каникул приведет к сдвигу традиционного праздника 1 сентября, приуроченного к началу учебного года. Данный вопрос ранее уже обсуждался и подобные предложения не нашли поддержки ни у родительского, ни у педагогического сообщества», — добавили в Минобрнауки.