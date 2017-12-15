Полиция открыла огонь по мужчине с ножом в аэропорту Амстердама

В аэропорту Схипхол вблизи Амстердама силовики открыли огонь по мужчине, который угрожал людям ножом. Об этом сообщается на сайте аэропорта со ссылкой на Вооруженные силы страны.

Подозреваемый был задержан.

На некоторое время часть аэропорта, где произошел инцидент (там находятся торговые площадки и кафе), была эвакуирована. Сейчас, как сообщается, опасности нет. Движение авиации инцидент не затронул.