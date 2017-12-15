Совет Федерации подключился к поиску источника вони в Москве

Совет Федерации решил направить запрос в МЧС о причинах периодически возникающего неприятного запаха в столице, сообщает «Интерфакс».

С таким предложением выступила сенатор Людмила Нарусова, по словам которой проблема с запахом в Москве повторяется и «вызывает беспокойство граждан и в некоторых районах даже панику и мысли о каком-то неведомом химическом оружии».

В свою очередь, в МЧС сегодня сообщили о поступлении за неделю 816 заявлений о запахе сероводорода от жителей Москвы и Подмосковья.

Жалобы начали поступать 8 декабря. после этого запах фиксировался еще несколько раз.

14 декабря Мосэкомониторинг сообщил, что днем в столице предельно допустимый уровень сероводорода в некоторых районах был превышен в три раза.

По данным МЧС, разовые превышения ПДК сероводорода были зафиксированы в подмосковной Балашихе, вблизи мусорного полигона «Кучино».