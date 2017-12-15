Правительство отказалось запретить курение у подъездов‍

Российское правительство подготовило отзыв на законопроект, предполагающий введение дополнительных мер по ограничению курения, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв.

Законопроект находится в Госдуме и проходит стадию предварительного рассмотрения перед первым чтением. Документ предусматривает внесение поправок в ст. 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — введение запрета на курение на открытом воздухе менее чем в 10 м от подъездов жилых домов. Авторы поправок называют целью данной меры защиту интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации в целом.

В отзыве кабмина подчеркивается, что законом уже установлен запрет курения табака в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, станций метрополитенов. Что касается курения в жилых домах, оно допускается в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

Однако запрет курения возле подъездов, сочли в правительстве, ничем не обоснован — в проекте поправок нет анализа правоприменительной практики, которая подтверждает обоснованность предлагаемых изменений.

При этом в конце сентября Минздрав подготовил проект положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, отмечают «Известия». В Минздраве указывают, что законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.