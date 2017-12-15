Задержанный в Петербурге планировал взорвать Казанский собор

Выборгский райсуд Петербурга отправил под стражу Евгения Ефимова, задержанного ФСБ по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

Во время слушаний Ефимов, как отмечается, заявил суду, что «незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17.12.2017 взорвать Казанский собор».

Фигурант помещен под стражу до 13 февраля. Его обвиняют по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании членов террористической ячейки в Петербурге, которая получала указания через Telegram из-за границы.

Члены ячейки, как позднее рассказали в ФСБ, были задержаны 13-14 декабря. Спецслужба также опубликовала видеозапись, где один из задержанных признается в подготовке терактов. Его имя не называется.