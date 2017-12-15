Вонь в Москве дошла до Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил в своем твиттере озабоченность в связи с появлением в столице неприятного запаха.

Градоначальник отметил, что поручил контролирующим органам определить источник неприятного запаха.

В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 декабря 2017 г.

Напомним, жалобы от жителей столицы на запах тухлой квашеной капусты начали поступать 8 декабря. По одной из версий, источником запаха мог стать один из закрытых мусорных полигонов — «Кучино» в Балашихе или «Печатники» в Москве. Другое возможное объяснение — выброс большого количества теплой воды в канализационные сети.

14 декабря в Москве вновь жаловались на неприятный запах — на этот раз сероводорода. В Мосэкомониторинге заявили, что появление неприятного запаха «преимущественно в Восточном административном округе города» объясняется трехкратным превышением допустимой концентрации сероводорода в воздухе.