Минтранс анонсировал возобновление рейсов в Каир в феврале

Министр транспорта России Максим Соколов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено в первой половине февраля.

Соколов отметил, что аэропорт Каира полностью соответствует всем требованиям безопасности, а «что касается аэропортов в курортных городах Шарм эль Шейх и Хургады, то здесь есть над чем поработать, это задача на следующий год».

При этом министр заявил: «Необходимо принять еще ряд документов, решений, подписать соответствующий протокол, внести изменения в указ президента Российской Федерации, но сегодня мы можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий негативных, то регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой будет восстановлено».

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года, после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.