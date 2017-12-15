Сенаторы одобрили закон о штрафах за анонимность в мессенджерах

Совет Федерации одобрил принятый Думой законопроект, вводящий штрафы до 1 млн рублей за несоблюдение закона о работе мессенджеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основной закон, регулирующий деятельность мессенджеров, был принят этим летом. Одобренный сегодня Совфедом документ, как ожидается, вступит в силу 1 января 2018 года.

Согласно основному закону о мессенджерах, их владельцы должны идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. При этом сотовые операторы (по другому закону) должны следить за тем, чтобы каждый владелец СИМ-карты предоставил свои реальные паспортные данные.

Если в мессенджере пользователи будут находиться анонимно (при отсутствии регистрации по номеру телефона), то владельцы этих приложений могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 1 млн рублей.