Турция потребует в ООН отменить решение США по Иерусалиму

Турция обратится в Совбез ООН с инициативой по отмене признания Иерусалима столицей Израиля. Признать город израильской столицей решили США. Это вызвало волну протестов в Палестине.

«Вначале Турция планирует обратиться в СБ ООН. Если какая-либо страна — постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Анкара внесет этот вопрос в повестку дня Генассамблеи и сделает все, чтобы незаконное и несправедливое решение по Иерусалиму было отменено», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По словам турецкого президента, «нельзя позиционировать себя в качестве борца за демократические ценности и одновременно нарушать права человека, закон и принципы демократии».

Эрдоган также пообещал предпринять шаги для того, чтобы Палестину «признало максимальное число стран».

«Сегодня Палестину признали 137 стран мира. Надеемся, что таких стран станет больше», — добавил глава республики.