Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей, сообщает РИА Новости.



Обвинение просило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.Судья Лариса Семенова отметила, что при вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Время, проведенное под домашним арестом, будет зачтено в срок наказания. Размер штрафа эквивалентен сумме взятки, которую получил Улюкаев.



Улюкаев — первый в истории современной России министр федерального правительства, задержанный за коррупцию. Он был задержан 15 ноября 2016 года, по версии следствия — с поличным при получении взятки. 16 ноября суд отправил Улюкаева под домашний арест, впоследствии домашний арест продлевался вплоть до 27 января 2018 года.



Бывшему министру вменили получение взятки в размере 2 млн долларов. Улюкаев свою вину во вменяемом ему преступлении не признал и перед оглашением решения суда заявил, что надеется на оправдательный приговор.