WADA ответило на обвинения Путина в запугивании

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента России Владимира Путина о «давлении» и «запугивании», которые глава государства произнес в ходе ежегодной большой пресс-конференции, сообщает «Р-Спорт».

В заявлении WADA говорится: «WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год».

В агентстве назвали WADA лидером совместного всемирного движения за спорт без допинга, а свои решения — объективными.

Между тем ранее WADA обнародовало итоги допинг-тестов, полученные из базы Московской антидопинговой лаборатории, работавшей под руководством Григория Родченкова. В агентстве пообещали, что международные федерации вместе с WADA проведут расследование.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков вслед за этим заявил, что отстранять спортсменов на основе списков Родченкова незаконно: «Все, что происходит последнее время, когда (российских) спортсменов отстраняют только на основе каких-то "списков Дюшес" или каких-то дневников Родченкова, это, конечно, абсолютно неправовые действия, бездоказательные обвинения. Ясно, что они будут оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме слов Родченкова никаких доказательств нет».

