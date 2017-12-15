15 декабря 2017, 13:23
Власти Москвы отказали Илье Яшину в проведении акции 24 декабря
Префектура Центрального административного округа столицы отказала муниципальному депутату Илье Яшину в согласовании «Дня свободных выборов» 24 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности.
Причиной там назвали несоблюдение сроков подачи уведомления.
11 декабря Яшин подал в префектуру ЦАО заявку на проведение акции в Лермонтовском сквере.
В столичном департаменте региональной безопасности позднее заявили, что акцию Яшин должен был согласовать с ними за месяц до назначенной даты.
14 декабря прокуратура вынесла Яшину предостережение из-за того, что, как считают прокуроры, 24 декабря он планирует провести несанкционированный митинг под видом праздника.
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