Власти Москвы отказали Илье Яшину в проведении акции 24 декабря

Префектура Центрального административного округа столицы отказала муниципальному депутату Илье Яшину в согласовании «Дня свободных выборов» 24 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности.

Причиной там назвали несоблюдение сроков подачи уведомления.

11 декабря Яшин подал в префектуру ЦАО заявку на проведение акции в Лермонтовском сквере.

В столичном департаменте региональной безопасности позднее заявили, что акцию Яшин должен был согласовать с ними за месяц до назначенной даты.

14 декабря прокуратура вынесла Яшину предостережение из-за того, что, как считают прокуроры, 24 декабря он планирует провести несанкционированный митинг под видом праздника.