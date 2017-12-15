Журналист сообщил о готовности Захарченко внедрить на Украину 3 тысячи партизан

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко готов внедрить 3 тысячи партизан на подконтрольную украинским властям территорию. Об этом сообщил в Telegram журналист Семен Пегов.

Пегов — военкор, симпатизирующий сепаратистам Донбасса. Он является создателем новостного проекта WarGonzo.

«ДНР способна обеспечить оружием собственного производства более 3000 партизан на подконтрольных Киеву территориях. Об этом WarGonzo заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя поставки летального оружия на Украину из Канады», — пишет журналист в Telegram-канале своего проекта.