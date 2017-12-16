В Москве мошенники забрали 20 млн рублей у покупателя биткоинов

Мужчина, собиравшийся купить криптовалюту на сумму свыше 20 млн рублей, лишился своих денег, передает РЕН ТВ. Сделка должна была состояться в одном из кафе в центре Москвы. Покупатель встретился там с продавцами и передал им 300 тысяч евро и 50 тысяч долларов.

Предполагалось, что его «контрагенты» предоставят на выданную сумму биткоины, но они не выполнили свою часть сделки и скрылись с деньгами своей жертвы.

Потерпевший обратился в полицию, сейчас мошенников разыскивают.

По последним данным, курс биткоина на CoinMarketCap почти достиг 18 тысяч долларов, а капитализация всех мировых криптовалют 14 декабря перевалила за 500 млн долларов.

Нынешний случай — не первый связанный с криптовалютами скандал, местом действия которого становится столичное кафе: в ноябре спор о биткоинах, возникший во время застолья в кальянной, стал причиной конфликта между двумя бизнесменами, один из которых выхватил пистолет и направил ствол на собеседника и других посетителей.