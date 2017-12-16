Мемория. Николай Богомолов

16 декабря 1950 года родился Николай Богомолов, филолог, литературовед.

Личное дело

Николай Алексеевич Богомолов (67 лет) родился в Москве в семье студента-первокурсника философского факультета МГУ Алексея Сергеевича Богомолова, в дальнейшем - профессора , доктора наук и одного из виднейших специалистов в области истории философии. Мать работала библиотекарем.

Детство Николая прошло на Смоленской площади, рядом с Арбатом и Плющихой, Собачьей площадкой и Пречистенкой. В 1968 году он окончил московскую школу № 47 и поступил на русское отделение филологического факультета МГУ, которое окончил в 1973 году. Его дипломная работа была посвящена акмеизму, которым он рассчитывал заниматься и далее. Однако в итоге оказался аспирантом заведующего кафедрой советской литературы А.И. Метченко. Кандидатскую диссертацию «Взаимодействие и борьба идейно-стилевых течений в русской поэзии эпохи гражданской войны» Богомолов защитил только в 1979 году, почти через 6 лет после окончания МГУ. Сначала в 1974—1975 годах служил солдатом в армии - этот год он сам называет «бессмысленно потерянным», а потом еще год «ждал, когда все позабудут, какие замечания делали на обсуждении работы».

После окончания аспирантуры в 1978 году не был оставлен, как планировалось изначально, на своей кафедре, и был вынужден искать работу. По словам Богомолова, ему повезло: он попал на факультет журналистики, на кафедру литературно-художественной критики и публицистики, которой тогда заведовал известнейший критик А.Г. Бочаров, а лекционные курсы читали Г.А. Белая, Е.М. Пульхритудова и В.Г. Воздвиженский. «Их, ныне покойных, я всегда вспоминаю с благодарностью. Конечно, кафедра не могла существовать отдельно ото всей системы, но в числе первых учеников этой зловещей школы не была никогда. Можно было чувствовать себя свободно и заниматься тем, что казалось важным и нужным. Никто не мешал сидеть в архивах, а контр-пропагандистская марка позволяла пользоваться спецхранами разных библиотек, читая запретную для подавляющего большинства литературу», - писал Богомолов в своей автобиографии.

Довольно скоро он выбрал «главным полем своих штудий» литературу начала ХХ века, однако пробиться в печать с такой темой тогда было очень непросто. Его работы стали востребованы только с 1987 года, когда Перестройку объявили новой государственной идеологией. Стало возможно печатать неизвестных для широкого советского читателя авторов (первыми были Гумилев, Ходасевич, Георгий Иванов; потом к ним прибавились Зинаида Гиппиус, Михаил Кузмин и так далее) и писать о них.

В 1987 году в издательстве «Просвещение» вышла книга Богомолова «Строки, озаренные Октябрем: Становление советской поэзии 1917-1927». В 1988 году в «Вопросах литературы» была опубликована его работа «Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича».

«На рубеже 1980-х и 1990-х годов передо мной вдруг открылись двери, прежде наглухо запертые – "Художественная литература", "Советский писатель", "Книга", практически любые журналы», - вспоминает Богомолов.

В 1991 году стал сопредседателем Русского библиографического общества, воссозданного по инициативе сотрудников академических институтов, библиотек, архивов и независимых исследователей, профессионально занимающихся библиографической, источниковедческой и информационной деятельностью.

В 1992 году защитил докторскую диссертацию «Проблемы поэзии в русской критике 1910-х – первой половины 1920-х годов». Пятью годами раньше объединение до- и пореволюционной литературы «выглядело бы абсолютной крамолой». Еще через два года А. Г. Бочаров передал ему кафедру литературно-художественной критики и публицистики журфака МГУ, которой он и заведует с 1994 года.

Читает лекции и ведет семинары на факультете журналистики МГУ по курсу «Основы теории литературы» («Введение в литературоведение»), читает курсы «Основы информационного поиска в сфере художественной культуры», «Литературный процесс и журналистика в ХХ веке: русский опыт», а также ведёт спецсеминары для всех курсов.

С 1995 года - член Союза писателей Москвы.

Женат на Наталье Богомоловой - переводчице с испанского языка, кандидате филологических наук, авторе статей по истории испанской и латиноамериканской литератур. У пары двое сыновей и трое внуков.

Чем знаменит

Литературовед Николай Богомолов - один из крупнейших специалистов по русской литературе начала XX века, доктор филологических наук, профессор Московского государственного Университета им. М.Ю. Ломоносова. Основные работы посвящены русской литературе конца XIX – первой трети ХХ века, стиховедению и текстологии, русской модернистской журналистике. Является составителем сборников произведений многих значимых поэтов Серебряного века – Ходасевича, Брюсова, Гумилева, Анненского, Гиппиус, Вяч. Иванова, Кузмина и т.д.

Лауреат Ломоносовской премии МГУ (1996) и Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.

О чем надо знать

Николай Богомолов – один из создателей биографии поэта Михаила Кузмина, написанной им в соавторстве с Джоном Мальмстадом – известнейшим в мире славистом, многолетним руководителем русской кафедры Гарвардского университета и крупнейшим специалистом по литературе Серебряного века.

Мальмстад еще в 70-е годы прошлого века создал основополагающий текст, на который Богомолов и опирался. «Когда наступила возможность чуть-чуть подышать свободой, ему (Мальмстаду – прим.) предложили перевести этот текст и издать в Советском Союзе. Но он, и это тоже, мне кажется, совершенно замечательная заслуга, он сказал, что поскольку я был лишен возможности доступа ко многим архивным материалам, я думаю, что не стоит переводить просто так, а нужно переделать, переработать, добавив туда очень многое из того, что знали не я только один, но некоторое количество кузминистов. Я один к тому времени знал дневник Кузмина, потому что буквально накануне предложения от Мальмстада я получил разрешение в РГАЛИ прочесть этот дневник от первой и до последней имеющейся у них строки. И это, конечно, для биографии был совершенно бесценный материал, потому что Малмстад этот дневник знал очень выборочно, по каким-то небольшим сделанным выпискам», - рассказывал Богомолов.

Написанный по-английски мальмстадовский текст он сам перевел на русский.

Книга вышла уже двумя изданиями. Первое – 1996 году, второе – в 2008 году – в сильно дополненном и переработанном виде.

Прямая речь

О себе: «По своей специальности являюсь литературоведом. Даже не столько критиком, сколько именно литературоведом, занимающимся литературой уже достаточно давней. Основные мои интересы расположены, как уже здесь говорилось, на расстоянии приблизительно 100 лет отсюда».

О недоговоренности: «Я придерживаюсь той комментаторской школы, которая старается максимально полно выявить все связи произведения, не только очевидные, не только прокомментировать «Пушкин – великий русский поэт», но и объяснить, с чем связано стихотворение, при этом не стараясь непременно эксплицировать свои сопоставления, доводить их до конца. В комментарии это дается в сжатом виде, и человек, которому эпоха интересна, может эти комментарии разворачивать и обращать их в ту сферу, которая для него важнее: в сферу истории культуры, истории литературы, в предметную сферу, что тоже вполне возможно. Здесь вариантов достаточно много. В принципе, такого рода комментарий для этого часто бывает и предназначен».

Об исследовании поэтики Александра Галича: «Та проблема, которая меня интересует, – это проблема, в общем-то, поэта, который остался во многом неуслышанным, непонятым, поэта, который оставил нам какое-то послание, которое мы должны дешифровывать. Правильно мы это делаем или нет – это уже другой вопрос. Сначала надо дешифровать, а потом уже это послание куда-то вписывать, объяснять, для чего оно нужно, и что автор хотел этим сказать, на что он надеялся».

Дмитрий Быков о критериях хорошей прозы: «Наверное, главный критерий хорошей прозы… Ну, их два. Это, во-первых, «изобразительная мощь», как Николай Богомолов это называет. Вот действительно изобразительная сила текста, способность пластическими средствами переместить вас в другой мир — это очень серьёзный критерий. Ну а второе — это то, что Веллер называет «эмоциональным диапазоном». Видите, я всё время ссылаюсь на мнения авторитетов. Ну, что же поделать, если они уже на эту тему подумали».

6 фактов о Николае Богомолове

С благодарностью вспоминая многих, кто его учил, все-таки главными своими учителями Николай Богомолов считает С.М. Бонди, М.В. Панова и А.П. Чудакова.

Николай Богомолов, по его собственному признанию, дал себе зарок не участвовать в социальных сетях.

В 1981-1982 годах преподавал русский язык и литературу в Алжире.

Был профессором-гостем в Гарварде, Беркли, Принстоне, Хельсинки, Тарту, Сан-Пауло, читал лекции в Италии, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польше.

В июне 2013 года в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» Николай Богомолов прочел лекцию «Александр Галич: поэтика интертекстуальности»

Первое знакомство Николая Богомолова с творчеством Галича состоялось в 16 лет, весной 1967 года. Однако ему ни разу не довелось услышать живого Галича. «Высоцкого слышал неоднократно, Окуджаву много раз слышал, Галича не слышал никогда, знаю его только по записям, по фрагментам кинофильмов, которые существуют», - признавался исследователь.

Материалы о Николае Богомолове:

Персональный сайт Николая Богомолова

Русская классика как американская любовь

Лекция Николая Богомолова «Александр Галич: поэтика интертекстуальности». Прочитана 6 июня 2013 года в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"».

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