Экс-сотрудник ФСБ отверг обвинения в хакерских атаках против США

Экс-сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Дмитрий Докучаев, который арестован по подозрению в государственной измене, опроверг обвинения, выдвинутые в его адрес хакером Константином Козловским, и вообще отрицал сам факт знакомства с ним.

«Я отрицаю знакомство (общение) с Козловским и, соответственно, какое-либо сотрудничество с ним», — цитирует РБК сообщение Докучаева, переданное им через своего адвоката.

До прихода на работу в ФСБ Докучаев был хакером, фигурировал в интернете под ником Forb, вел рубрику «Взлом» в известном журнале «Хакер» и, как утверждает знакомый с ним собеседник РБК, разумеется, поддерживал ряд контактов с представителями хакерского сообщества. При этом источник, который знает Докучаева более десяти лет, признал, что ни разу не слышал от него упоминаний о Козловском. То же самое сказали двое бывших сотрудников редакции «Хакера», работавших вместе с Докучаевым.

Константин Козловский арестован по делу хакерской группировки Lurk, которая в течение нескольких лет занималась взломами банковских систем, и в настоящее время находится в СИЗО. Ранее он дал показания о том, что Докучаев причастен к организации хакерских атак на сетевые ресурсы Демократической партии США в период избирательной кампании по выборам президента.

Кроме того, Козловский уже после ареста опубликовал в интернете свои письма, в которых признается в десятилетнем сотрудничестве с ФСБ, называет Докучаева своим куратором от спецслужбы и рассказывает о полученном от него задании взломать электронную переписку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA), компьютеры Национального комитета Демократической партии США и ряда американских военных предприятий.

Докучаев же, по версии следствия, вместе с коллегами передавал секретную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Однако американские СМИ — в частности, издание The Bell — со ссылкой на анонимные источники утверждают, что фигуранты этого дела о госизмене на самом деле могли быть причастны к утечке информации об атаках на серверы Демократической партии США.