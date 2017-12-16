Борис Джонсон снялся в «рекламе» сока с Фукусимы

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон устроил шоу, выпив подаренный ему японским коллегой Таро Коно персиковый сок, который произвело предприятие на Фукусиме (после аварии на АЭС Фукусима-1 более 50 стран отказались от импорта японской продукции).

Таро Коно снимал действия Джонсона камерой мобильного телефона, а потом выложил видео в свой Twitter.

British FM Boris Johnson drinking peach juice from Fukushima, showing the products from Fukushima are safe. pic.twitter.com/1QJyC9FmQB — KONO Taro (@konotaromp) 14 декабря 2017 г.

Джонсон отметил, что сок очень вкусный, и поблагодарил коллегу за презент.

Своим поступком глава Форин-офиса попытался доказать, что продукты с Фукусимы абсолютно безвредны для здоровья.

Напомним, в начале декабря Евросоюз ослабил введенные ранее ограничения на воз риса и морепродуктов из Фукусимы, однако большинство стран оставляют запреты на импорт японских товаров в силе до сих пор.

Напомним, 11 марта 2011 года недалеко от восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой от 9 до 9,1, в результате которого на берега Японии обрушилось цунами, ставшее причиной аварии на атомной электростанции Фукусима-1. Она до сих пор находится в аварийном состоянии. В феврале нынешнего года на втором ее реакторе был зафиксирован крайне высокий уровень радиоактивного излучения — 530 зиверт/час (смертельная для человека доза составляет 20 зиверт/час).