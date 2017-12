Борис Джонсон снялся в «рекламе» сока с Фукусимы

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон устроил шоу, выпив подаренный ему японским коллегой Таро Коно персиковый сок, который произвело предприятие на Фукусиме (после аварии на АЭС Фукусима-1 более 50 стран отказались от импорта японской продукции).

Таро Коно снимал действия Джонсона камерой мобильного телефона, а потом выложил видео в свой Twitter.

British FM Boris Johnson drinking peach juice from Fukushima, showing the products from Fukushima are safe. pic.twitter.com/1QJyC9FmQB