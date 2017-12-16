Галерея-банкрот потребовала 27 млн рублей из Фонда храма Христа Спасителя

Экс-владелец обанкротившейся арт-галереи ЗАО «Центр изящных искусств на Волхонке» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Фонду храма Христа Спасителя (ФХХС) на сумму 27 млн рублей, передает РБК.

«Центр изящных искусств на Волхонке» арендовал у Фонда подземные помещения рядом со зданием храма, в доме №15 по улице Волхонка, но несколько лет назад отношения были расторгнуты «из-за невыполнения договорных обязательств».

Исполнительный директор ФХХС Сергей Семененко пояснил, что галерея попросту не оплачивала аренду.

Однако в исковом заявлении говорится, что «Центр изящных искусств» недополучил выгоду из-за расторжения договора аренды, утверждает источник в мэрии Москвы. По его словам, именно эту сумму и требует истец от ФХХС. Третьим лицом в карточке суда указано ООО «ФСГ АССТРОЙ» — это оно несколько лет назад выступило инициатором признания арт-центра банкротом.

Адвокат фонда Игорь Шабанов заверил в необоснованности судебных претензий истца. Близкий к ФХХС источник пояснил, что других отношений помимо арендных между Фондом и Центром не было, и связал подачу иска со сменой руководства в обанкротившейся галерее. «Теперь они пытаются переложить свои проблемы на бывших партнеров», — утверждает источник.