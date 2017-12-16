Россия вложила в госдолг США 1,1 млрд долларов за месяц

В течение октября 2017 года российские инвестиции в государственные облигации США достигли 105 млрд долларов, увеличившись на 1,1 млрд долларов (41,8% в годовом выражении), свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского финансового ведомства. Для сравнения: в октябре 2016 года Россия держала 74,6 млрд долларов в американских ценных бумагах.

В предыдущем месяце (за сентябрь) российские вложения в гособлигации США, наоборот, сократились на 1,5 млрд долларов. Пика за последние два года они достигли в минувшем мае, составив 108,7 млрд долларов.

Россия занимает 15-е место в списке крупнейших кредиторов США (первым идет КНР с 1,2 трлн долларов инвестиций, второй — Япония с 1,2 трлн долларов, тройку лидеров замыкает Ирландия с 312,4 млрд долларов).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что российские вложения в ценные бумаги США объясняются их высокой надежностью.