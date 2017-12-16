Собянин позвал москвичей оценить новогоднюю подсветку

Столичный градоначальник сообщил в своем твиттере, что в Москве включилась новогодняя подсветка, и пригласил жителей и гостей столицы оценить ее. В нынешнем году иллюминация включает в себя световые шоры и светящиеся туннели, музыкальные шкатулки, веера, канделябры и маски.

Сегодня вечером по всей Москве включили праздничную подсветку. Погуляйте по городу, посмотрите, как мы украсили его к одному из лучших праздников в году. До 31 декабря осталось чуть больше двух недель, пора создавать новогоднее настроение. Надеюсь, вам понравится! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 декабря 2017 г.

В общей сложности к празднику в мегаполисе украсили подсветкой 1,8 тыс. объектов — здания, памятники, эстакады и мосты, на более 260 елей развесили гирлянды.

Кроме того, в городе установлено около 4 тыс. различных светящихся арт-объектов — в частности, навесы, арки и туннели из гирлянд. Последние можно увидеть в центре Москвы — в Камергерском и Газетном переулках, на площади Революции, Пушкинской, Манежной и Тверской площадях. Создатели объектов вдохновлялись архитектурой Большого и Малого театров.