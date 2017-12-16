Ученые из США выложили в сеть видео с ядерным испытанием

Американская Ливерморская национальная лаборатория (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) выложила в YouTube «свежую» видеозапись одного из ядерных испытаний, проводившегося 21 мая 1958 года — правда, непонятно, где именно.

Тогда была взорвана атомная бомба мощностью в 25 килотонн — почти вдвое больше, чем у тех бомб, которыми американские военные уничтожили японский город Хиросима (15 кт) и погубили более 60 тысяч человек, уточняет The Sun.

В плейлисте лаборатории уже немало видеозаписей с ядерными испытаниями, их общее число, как сообщила пресс-служба исследовательского учреждения, составит 62. Все взрывы, запечатленные на видео, осуществлялись в период с 1945 года по 1962 год.

Съемка велась «пленочными» камерами, пленки хранятся в архиве, который специалисты LLNL постепенно оцифровывают, давая интернет-пользователям возможность увидеть раритетные видеозаписи. В общей сложности в архиве, которым заведует лаборатория, содержится порядка 10 тысяч фрагментов видео, снятых при проведении 210 атмосферных испытаний.