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16 декабря 2017, 21:03
Михаил Саакашвили Петр Порошенко Украина

СМИ узнали о «мирном» письме Саакашвили к Порошенко

Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Апрель 2016
Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Апрель 2016
Пресс-служба президента Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, поднявший на Украине волну протеста против ее президента и своего недавнего соратника Петра Порошенко, написал главе государства письмо с предложением помириться.

«У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию», — передает слова своего осведомленного источника украинское издание «ТСН». По его данным, сторонники Саакашвили о примирительном послании не знают.

В частности, член созданного политиком движения «Рух новых сил» Юрий Деревянко, сообщив об отсутствии информации о письме, напомнил, что протестующие рассмотрят возможность примирения только после выполнения выдвинутых ими требований — создания антикоррупционного суда, принятия законов о выборах и об импичменте, а также отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко. «После этого можем говорить о каком-либо примирении», — резюмировал Деревянко.

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