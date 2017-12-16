Глава Минтруда анонсировал выделение 49 млрд рублей на ясли

Глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что в 2018-2019 годах из федерального бюджета будет выделено свыше 49 млрд рублей на строительство яслей для детей в возрасте до трех лет. Это заявление министр сделал на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве», передает «Интерфакс».

По словам Топилина, каждый год в течение двух лет будет выделяться федеральная субсидия в размере 24,5 млрд рублей. Программа, в рамках которой запланировано это финансирование, рассчитана также на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Глава Минтруда отметил важность того, чтобы значительную часть предоставляемой из бюджета субсидии получил Дальневосточный регион с учетом «специфики субъектов», которые входят в его состав.

Финансирование строительства яслей производится по поручению президента РФ Владимира Путина, данному им в рамках заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, которое состоялось 28 ноября. До конца нынешнего года правительство, по словам главы государства, должно разработать программу развития дошкольного образования, которая позволит к 2021 году добиться стопроцентной доступности яслей детям в возрасте от двух месяцев до трех лет.