ПАРНАС отказался от выдвижения своего кандидата в президенты

Федеральный политсовет Партии народной свободы (ПАРНАС) заявил об отсутствии планов по выдвижению собственного претендента на пост главы государства, говорится в пресс-релизе на сайте политического объединения.

Лидеры ПАРНАС выразили сожаление по поводу отсутствия единства в «демократическом стане», из-за которого не встретил отклика призыв объединить усилия на выборах. «В сложившейся ситуации партия не видит для себя политического смысла выдвигать своего кандидата», — говорится в заявлении политсовета.

В результате ПАРНАС на мартовских президентских выборах поддержит трех кандидатов — телеведущей Ксении Собчак, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и оппозиционера Алексея Навального. В заявлении политсовет партии требует зарегистрировать всех троих и предоставить им «свободный доступ» на выборы. Кроме того, ПАРНАС призвал всех своих сторонников помочь Собчак, Явлинскому и Навальному собрать необходимое для регистрации количество подписей.

«От нового президентского срока Путина в ПАРНАС ожидают продолжение социального и экономического застоя, нарастание конфликта с Западом и международной изоляции», — говорится в заявлении политсовета.