Фигуранта дела о контрабанде алкоголя нашли убитым в Ленобласти

В лесном массиве у поселка Ильичево Ленинградской области вечером 15 декабря было обнаружено тело петербургского предпринимателя Ильи Пичко — фигуранта уголовного дела о контрабанде алкоголя, обвиняемым по которому проходит миллиардер Дмитрий Михальченко. Предполагалось, что 18 декабря Пичко, признавший свою вину, даст развернутые показания в суде.

«Фонтанка» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Северной столицы пишет, что 34-летний бизнесмен был убит неким своим знакомым еще 8 декабря, и не в Ильичево, а в Санкт-Петербурге, после чего тело вывезли в лес, бросили в канаву и присыпали ветками.

Предыдущее заседание Басманного суда Москвы по делу Михальченко, на котором присутствовал ныне покойный Пичко, состоялось 6 декабря. Следующее проходило 11 декабря, но предпринимателя на нем уже не было. Примечательно, что его адвокат Роман Полухин, как утверждают в пресс-службе суда, назвал причиной отсутствия своего клиента госпитализацию, однако не представил в подтверждение никаких документов.