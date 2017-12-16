Российский биатлонист принес сборной первую медаль Кубка мира

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) российский биатлонист Антон Шипулин принес сборной первую медаль за 18 гонок олимпийского сезона в биатлоне — правда, бронзовую. Он после четвертого огневого рубежа буквально на доли секунды опередил товарища по команде Александра Логинова, который в итоге пришел к финишу четвертым, сообщает «Чемпионат.Ру».

«Антон — очень сильный финишер. Мне было нелегко даже догнать его, не говоря о том, чтобы опередить. Если бы не один штрафной круг на «лежке», то боролся бы за призовые места. Но, в принципе, доволен сегодняшней гонкой», — поделился Логинов.

Выиграл гонку преследования, завоевав уже четвертую медаль подряд в сезоне, норвежский биатлонист Йоханнес Бё (32.52,7 и ни одного промаха).

«Это четвертая победа подряд, что для меня необычно. Надеюсь, теперь такое будет происходить чаще. Я счастлив и получаю удовольствие от момента. Я всегда делаю все, что могу, но биатлон таков, что здесь очень важен опыт. Свой опыт можно использовать в разных ситуациях в гонке», — заявил победитель гонки.

Вторым стал Француз Мартен Фуркад, обошедший Шипулина всего на девять секунд и дважды промахнувшийся.