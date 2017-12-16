Норвегия первой в мире «похоронила» FM-радио

Норвежские власти возвестили о полном отказе от радиовещания в FM-диапазоне из-за перехода на цифровое аудиовещание (DAB), передает ТАСС со ссылкой на местное издание The Local. По его данным, это событие произошло в минувшую среду.

Последними от «морально устаревшей» технологии отказались северные районы страны и архипелаг Свальбард в Арктике. В новом формате вещания слушателям доступно больше радиоканалов, а качество звукопередачи выше, чем у аналогового сигнала.

В ближайшие годы отказаться от FM собираются Великобритания, Швеция и Дания.

Норвежские власти решили переходить на цифровое аудиовещание в начале нынешнего года и с тех пор успели сначала «покрыть» все районы страны цифровой сетью DAB, а затем постепенно отключить радиоточки FM.