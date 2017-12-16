Овечкина признали одним из величайших игроков в истории НХЛ

Российский хоккеист, нападающий национальной сборной и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошел в рейтинг 25 лучших игроков за всю вековую историю Национальной хоккейной лиги, составленный канадским спортивным телеканалом TSN.

Эксперты телеканала исходили из ряда критериев — количество сыгранных хоккеистами матчей, набранные ими очки, выигранные в составе команд Кубки Стэнли и индивидуальные награды, включая вхождение в ежедневный рейтинг звезд дня НХЛ.

Овечкин находится в рейтинге на 16-м месте — он сыграл 954 матча и набрал 1070 очков. В общей сложности во всем списке всего трое ныне действующих хоккеистов, и 32-летний россиянин стал одним из них. Двое других — это занявший восьмое место канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга» и чешский форвард Яромир Ягр, представляющий «Калгари» и расположившийся на 23-м месте.

В первую тройку величайших игроков в истории НХЛ вошли канадские хоккеисты: пальму лидерства отдали Уэйну Гретцки (1487 матчей и 2857 очков), второе место досталось Бобби Орру (657 матчей и 915 очков), на третьей «ступеньке пьедестала» оказался Горди Хоу (1767 матчей и 1850 очков).