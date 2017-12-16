Володин призвал власти РФ и Белоруссии уравнять граждан в правах

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который также является руководителем Парламентского собрания Союзного государства РФ и Белоруссии, призвал власти обеих стран обеспечить их гражданам равные правовые нормы, для чего потребуется сблизить законодательства.

«Необходимо в рамках законодательного сближения отрабатывать вопросы прав наших граждан, необходима гармонизация законодательства, потому что у нас с вами в отношении граждан, допустим, Российской Федерации действуют одни нормы, а в республике Беларусь другие, а также наоборот», – цитирует Володина ТАСС.

Напомним, 53-я сессия Парламентского собрания Союзного государства проходит сегодня в Брянске. В слушаниях по вопросу о сближении правовых систем РФ и Белоруссии принимали участие руководители ведомств социального и силового блоков с обеих сторон, в том числе главы российского и белорусского министерств образования и науки Ольга Васильева и Игорь Карпенко, а также главы приграничных регионов и областей.

Кроме того, на сессии Парламентского собрания был утвержден бюджет Союзного государства на 2018 год в объеме 6 млрд 929,5 млн рублей с расходами в размере 4 млрд 876,5 млн рублей, сформированный с профицитом в 2 млрд 53 млн рублей (он будет использован для финансирования новых совместных программ — прежде всего в сфере пограничной безопасности, защиты информационных ресурсов, модернизации совместно используемых объектов военной инфраструктуры и инновационных энергосберегающих технологий).

«Анализ бюджетных расходов до 2021 года показал, что в 2019 году остатки бюджетов прошлых лет будут исчерпаны, и в 2020 году возможен дефицит бюджетных средств, что недопустимо», — заявил на заседании госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, в будущем бюджет, по всей видимости, придется увеличить.