Собчак заявила о готовности не участвовать в выборах

Телеведущая Ксения Собчак, которая сегодня присутствовала на открытии своего предвыборного штаба в Екатеринбурге, сообщила сторонникам, что в принципе готова отказаться от участия в президентских выборах — но лишь при условии, что ЦИК зарегистрирует кандидатом оппозиционера Алексея Навального.

«Когда у людей нет верховного главнокомандующего, им сложнее договориться, но я надеюсь, мы придем к этому. Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры», — цитирует телеведущую РБК.

Таким образом Собчак ответила на заданный ей вопрос о том, почему российская оппозиция не может консолидировать усилия для более высокого результата на президентских выборах. Отметим, что о готовности отказаться от выдвижения она заявляла и раньше — фактически сразу же после объявления о намерении выдвигать свою кандидатуру. Заявления по поводу координации действий с несистемной оппозицией от нее тоже звучали.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что политсовет ПАРНАС решил не выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержать трех представителей «демократических сил» — Собчак, Навального и сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского. В заявлении по итогам заседания политсовета говорится, что ПАРНАС с сожалением воспринял неготовность упомянутых сил объединиться перед выборами.