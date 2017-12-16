Украина составила план покорения Крыма телевидением

Представитель украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский утверждает, что в следующем году Киев намеревается транслировать свои телеканалы и семь радиостанций в Крым с двух вышек.

«Символически открыли новую фазу развития украинского телерадиовещания на юге Херсонской области и на территорию Крыма», — написал Костинский на своей странице в Facebook с церемонии запуска телевышки, которая находится в поселке Чаплинка Херсонской области, вблизи российской границы. Сигнал с нее, как утверждает член Нацсовета, целиком охватит Красноперекопский район Крыма.

В первой половине будущего года, по словам Костинского, Украина намеревается увеличить высоту этой вышки с нынешних 92 метров до 133 метров и транслировать в Крым пакет из пяти своих цифровых телеканалов и два аналоговых.

Информацию о готовящемся «прорыве» подтвердил РБК замглавы крымского министерства внутренней политики, информации и связи Максим Яковлев. «Насколько я знаю, они увеличили высоту Чаплинской вышки. По их расчетам, вещать будут в Херсоне и Красноперекопском районе. Текущей высоты Чаплынки было достаточно для Херсона, они увеличили для того, чтобы вещать на Крым», — пояснил чиновник.

Напомним, вещание пяти каналов на территорию полуострова Украина начала тестировать еще в середине августа — но только через одну телебашню в Чонгаре, которую ранее зимой оснастили новыми мощными передатчиками.

В начале осени крымские власти назвали попытки Киева наладить вещание украинских телеканалов провальным, потому что, по словам регионального министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского, жителей острова происходящее на Украине не интересует.