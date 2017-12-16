Российские военные обвинили США в подготовке «Новой сирийской армии» боевиков

Американские спецназовцы уже более полугода работают с исламистами в тренировочном лагере в сирийской провинции Эль-Хасека, формируя «Новую сирийскую армию». Об этом сообщили представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на вернувшихся в свои дома беженцев, передает РБК.

Беженцы якобы передали слова инструкторов из США о том, что «после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками».

Лагерь находится в 20 км от города Джиср-эш-Шаддади. В нем, по рассказам беженцев, собрались около 750 боевиков, которые прибыли туда из Дейр-эз-Зора, Ракки, восточных территорий Евфрата и Абу-Кемаля.

«Основной костяк группировки составляют более 400 террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре», — говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в конце осени российское министерство обороны заявляло о передаче американским коллегам сведений об отступающих из Абу-Кемаля боевиках запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», но американцы«в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики «добровольно сдаются им в плен».