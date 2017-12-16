Трамп включит «агрессию» КНР в стратегию нацбезопасности

Американский лидер Дональд Трамп собирается выдвинуть против Китая обвинение в «экономической агрессии» — оно войдет в состав стратегии национальной безопасности США, которую президент представит в понедельник, 18 декабря, пишет газета Financial Times.

По ее мнению, это «знак разочарования Трампа неспособностью использовать контакт с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы убедить Пекин отреагировать на обеспокоенность США в области торговли» (цитата по РБК).

Осведомленные источники поделились с FT мнением о том, что Вашингтон занял в новой стратегии нацбезопасности США более жесткую позицию в отношении КНР, которая, «скорее всего, определит Китай как конкурента в каждой сфере» и угрозу — то есть соперника на мировой арене. Такого мнения, по словам источников, придерживаются многие в администрации Белого дома.

По данным американской газеты, за последние месяцы Трамп изменил свое отношение к Пекину в худшую сторону из-за недостаточного прогресса в решении вопроса о торговом дефиците США и Китая. В ноябре на саммите АТЭС американский лидер дал обещание разобраться с «хроническими нарушениями правил торговли».