Apple поймали на умышленном занижении производительности старых iPhone

Основатель компании Primate Labs Джон Пул заявил об умышленном снижении Apple производительности iPhone со старым аккумулятором. Эти подозрения были подтверждены с помощью теста производительности Geekbench.

Проверка производительности процессоров процессора iPhone 6s на разных версиях iOS показала, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки.

Джон Пул заявил, что разница слишком велика, чтобы быть просто функцией управления питанием. Он заподозрил, что производительность искусственно ограничивается, когда заряд батареи снижается до определенного уровня. По мнению Пула, Apple снизила тактовую частоту чипов для исключения самопроизвольного выключения iPhone 6s.

«Вещь, которую я не совсем понимаю, это то, почему производительность на стороне Android застопорилась. Мы не видим больших скачков вперед, и я не понимаю, что там происходит. На данный момент у нас есть производительность настольных компьютеров в смартфоне. И на эту ситуацию невозможно посмотреть под иным углом. Я бы даже не подумал использовать мой iPhone первого поколения для редактирования видео. Это походило бы на сумасшествие», — добавил Джон Пул.