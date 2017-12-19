Бинбанк решил отсудить у «Пересвета» 1,36 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Бинбанка к банку «Пересвет». В карточке дела сказано, что иск зарегистрирован 18 декабря.

Сумма исковых требований составляет 1,36 млрд рублей. Что послужило поводом для иска, не указано. Третьей стороной в деле указано ООО «Ярконта».

Бинбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру санации. Оздоровлением «Пересвета» занимается Всероссийский банк развития регионов, Бинбанка — Фонд консолидации банковского сектора.

Компания «Ярконта», как отмечает RNS, занимается услугами в сфере недвижимости. Гендиректор компании Олег Пронин возглавляет также структуры «Пересвета», которые занимаются строительством жилой недвижимости в Москве и Подмосковье.