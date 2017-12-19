Минторг США внес в черный список две российские компании

Министерство торговли США внесло в санкционный список две российские компании — ОКБ «Новатор» и научно-производственный центр «Титан-Баррикады», следует из данных официального сайта американского Федерального реестра.

Согласно сообщению минторга США, «деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики».

Вся продукция, поступающая для указанных компаний из США, подлежит в соответствии с наложенными ограничениями обязательному лицензированию. Это касается и поставок продукции из других стран, если она содержит американские комплектующие.

Ранее помощник президента США Том Боссерт заявил, что американский лидер готов продлить антироссийские санкции.