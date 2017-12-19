Бортников привел статистику предотвращенных за год терактов

В 2017 году в России было предотвращено 23 теракта, сообщил «Российской газете» глава ФСБ Александр Бортников.

Он добавил, что за год была пресечена деятельность «свыше 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности».

По словам Бортникова, в результате принятых с 2011 года мер «практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности».

При этом директор спецслужбы заявил, что с 2012 года в России осудили «137 кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб и их агентов».

Также за это время была прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, «являющихся инструментом зарубежного разведсообщества».

140 человек были осуждены за раскрытие гостайны.