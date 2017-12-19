Вороненкову предъявили обвинение посмертно

Российские следователи предъявили окончательное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову, застреленному в Киеве в марте 2017 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

Экс-депутата обвиняют в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц», рассказал защитник.

Потерпевшим в рамках дела заявлен бизнесмен Отари Кобахидзе, который требует взыскать с наследников Вороненкова 100 млн рублей. Кобахидзе считает, что в 2014 году Вороненков захватил его торговый павильон в Москве.