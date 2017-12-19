СМИ назвали дату официального выдвижения Путина в президенты

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах в марте 2018 года официально выдвинет кандидатуру действующего главы государства 26 декабря, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, 19 декабря должно пройти заседание оргкомитета, который сформирует инициативную группу. Затем не более чем через пять дней о заседании необходимо уведомить Центризбирком: «Таким образом, Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале будущей недели, скорее всего, 26 декабря», — поясняет источник.

Эту информацию подтвердил агентству глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

«Инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом в президенты соберется на заседание 26 декабря», — сказал он.

Напомним, о намерении участвовать в выборах-2018 Владимир Путин объявил в ходе встречи с рабочими автозавода ГАЗ. Затем, во время большой ежегодной пресс-конференции 14 декабря, российский лидер сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.

По закону для регистрации кандидатуры самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей.