Mercedes отзовет в России около 900 Geländewagen

Российский дилер компании Mercedes заявил от отзыве 887 внедорожников G-класса (Geländewagen, по-русски часто «Гелендваген»). Об этом сообщает Росстандарт.

Речь идет о машинах, проданных в 2015-2017 годах. Их VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва стало программное обеспечение блока управления электронной системы стабилизации (ESP). В дилерском центре обновят ПО, тем самым проблема будет решена.