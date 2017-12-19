Германия заподозрила Facebook в злоупотреблении сбором личных данных

Федеральное картельное агентство Германии заподозрило Facebook в нарушении законодательства при сборе персональных данных пользователей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Агентство пришло к выводу, что Facebook «доминирует на немецком рынке социальных сетей». Ведомство считает, что соцсеть нарушает законодательство, так как пользователи Facebook обязаны дают согласие на сбор их данных, полученных от принадлежащих соцсети сервисов WhatsApp и Instagram. А также от веб-страниц и мобильных приложений других владельцев.

Как отмечает DW, сейчас ведомство проводит административное расследование в отношении Facebook. Решение по нему ожидается не раньше лета 2018 года.